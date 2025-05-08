Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 7.01 - 7.07, Tầng 7, Tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng/Nhiệm vụ:

• Kiểm soát vật liệu đầu vào + lưu hồ sơ ( BBNT, KQTN, CO, CQ,…)

• Công tác nghiệm thu công việc + lưu hồ sơ (nghiệm thu kết cấu, nghiệm thu hoàn thiện,…)

• Biện pháp thi công:

• Tham gia lập BPTC khi có yêu cầu từ CHTCT hoặc P. QAQC

• Kiểm soát sự tuân thủ BPTC của dự án

• Quản lý hồ sơ QAQC tại dự án (Danh mục)

• Kịp thời phát hiện sai lỗi, lập NCR đối với các công việc không phù hợp tại dự án, báo cáo CHTCT và TP. QAQC.

• Công tác báo cáo: Thực hiện báo cáo ngày QAQC và các báo cáo khác do CHTCT phân công.

• Thực hiện các công tác khác do TP. QAQC/CHTCT phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Trình độ: Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kỹ thuật (xây dựng, kiến trúc);

• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QA/QC;

• Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm văn phòng và trong chuyên ngành xây dựng;

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin