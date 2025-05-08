Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 7.01

- 7.07, Tầng 7, Tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng/Nhiệm vụ:
• Kiểm soát vật liệu đầu vào + lưu hồ sơ ( BBNT, KQTN, CO, CQ,…)
• Công tác nghiệm thu công việc + lưu hồ sơ (nghiệm thu kết cấu, nghiệm thu hoàn thiện,…)
• Biện pháp thi công:
• Tham gia lập BPTC khi có yêu cầu từ CHTCT hoặc P. QAQC
• Kiểm soát sự tuân thủ BPTC của dự án
• Quản lý hồ sơ QAQC tại dự án (Danh mục)
• Kịp thời phát hiện sai lỗi, lập NCR đối với các công việc không phù hợp tại dự án, báo cáo CHTCT và TP. QAQC.
• Công tác báo cáo: Thực hiện báo cáo ngày QAQC và các báo cáo khác do CHTCT phân công.
• Thực hiện các công tác khác do TP. QAQC/CHTCT phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Trình độ: Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kỹ thuật (xây dựng, kiến trúc);
• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QA/QC;
• Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm văn phòng và trong chuyên ngành xây dựng;

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 7.01-7.07, Tầng 7, Tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

