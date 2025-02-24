Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 464 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Giám đốc điều hành

Phụ trách quản lý và phát triển các fanpage của KOL và KOC tại Wind Media.

Xây dựng kế hoạch nội dung và thực hiện các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.

Tạo và chỉnh sửa video quảng cáo và nội dung truyền thông bằng CapCut hoặc phần mềm liên quan.

Tương tác và chăm sóc cộng đồng, giải đáp thắc mắc, xử lý phản hồi từ người theo dõi.

Phân tích hiệu quả các bài đăng và chiến dịch quảng cáo, đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa tương tác và thu hút người theo dõi.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ để triển khai các hoạt động truyền thông và marketing hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm trong quản lý fanpage và các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội.

Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và khả năng phân tích dữ liệu.

Kỹ năng chỉnh sửa video tốt, ưu tiên ứng viên biết sử dụng CapCut hoặc các phần mềm chỉnh sửa video khác.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống hiệu quả.

Am hiểu về các xu hướng mạng xã hội và công cụ quản lý fanpage.

Quyền Lợi

Lương cạnh tranh và các khoản thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng trong các lĩnh vực liên quan.

Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định của công ty.

Các hoạt động team-building và sự kiện nội bộ hấp dẫn.

