Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Gió media
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty cổ phần Gió media

Giám đốc điều hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty cổ phần Gió media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 464 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách quản lý và phát triển các fanpage của KOL và KOC tại Wind Media.
Xây dựng kế hoạch nội dung và thực hiện các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.
Tạo và chỉnh sửa video quảng cáo và nội dung truyền thông bằng CapCut hoặc phần mềm liên quan.
Tương tác và chăm sóc cộng đồng, giải đáp thắc mắc, xử lý phản hồi từ người theo dõi.
Phân tích hiệu quả các bài đăng và chiến dịch quảng cáo, đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa tương tác và thu hút người theo dõi.
Phối hợp với các phòng ban nội bộ để triển khai các hoạt động truyền thông và marketing hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm trong quản lý fanpage và các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội.
Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và khả năng phân tích dữ liệu.
Kỹ năng chỉnh sửa video tốt, ưu tiên ứng viên biết sử dụng CapCut hoặc các phần mềm chỉnh sửa video khác.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống hiệu quả.
Am hiểu về các xu hướng mạng xã hội và công cụ quản lý fanpage.

Tại Công ty cổ phần Gió media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh và các khoản thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng trong các lĩnh vực liên quan.
Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định của công ty.
Các hoạt động team-building và sự kiện nội bộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gió media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Gió media

Công ty cổ phần Gió media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường Tân Triều , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

