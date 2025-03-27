Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO
- Hà Nội: Thôn Rùa, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Bavieco Resort, Thôn Rùa, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì, Hà Nội
Địa chỉ văn phòng: Toà nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức: Toàn thời gian
Mô tả công việc:
• Quản lý toàn bộ hoạt động vận hành của khu nghỉ dưỡng, an dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
• Tổ chức, giám sát hoạt động của các bộ phận: Lễ tân, Chăm sóc khách hàng, Nhà hàng, Spa, Y tế, Kinh doanh…
• Phát triển, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự.
• Xây dựng và đề xuất thông qua và triển khai các kế hoạch kinh doanh dịch vụ, mở rộng thị trường khách hàng và đối tác.
• Đề xuất các cải tiến, xu hướng mới trong dịch vụ nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe.
• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
