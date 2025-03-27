Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Bavieco Resort, Thôn Rùa, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Địa chỉ văn phòng: Toà nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng

Hình thức: Toàn thời gian

Hình thức:

Mô tả công việc:

• Quản lý toàn bộ hoạt động vận hành của khu nghỉ dưỡng, an dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

toàn bộ hoạt động vận hành

• Tổ chức, giám sát hoạt động của các bộ phận: Lễ tân, Chăm sóc khách hàng, Nhà hàng, Spa, Y tế, Kinh doanh…

• Phát triển, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự.

• Xây dựng và đề xuất thông qua và triển khai các kế hoạch kinh doanh dịch vụ, mở rộng thị trường khách hàng và đối tác.

• Đề xuất các cải tiến, xu hướng mới trong dịch vụ nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe.

dịch vụ nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo