Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH ILUSIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Louis City Hoàng Mai, Phố Tân Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung

Chăm sóc và quản lý kênh youtube, Facebook

Có khả năng tìm tòi sáng tạo content

Thu hút tăng trưởng kênh

Chuyên Ngành: Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các lĩnh vực như marketing, thiết kế, quay dựng, kinh tế, và các chuyên ngành liên quan.

Tính Cách: Năng động, linh hoạt, sáng tạo và có năng khiếu, cùng với tinh thần mạnh mẽ.

Ham Học Hỏi: Có tâm thế cầu tiến, chăm chỉ, chú ý đến từng chi tiết.

Hướng Ngoại: Tích cực, vui vẻ và hoạt bát; làm việc nghiêm túc và chủ động. Có khả năng làm việc nhóm tốt.

Cầu Thị: Luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp, không ngại thử thách mới, thẳng thắn trong việc trao đổi quan điểm và luôn mong muốn được học hỏi thêm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ( thỏa thuận thêm về lương, thưởng)

Tại Công Ty TNHH ILUSIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gianthử việc 01 thánglương 7tr. Sau thử việc mức lương theo năng lực 10-12tr.Ứng viên đã có kinh nghiệm thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng Team theo hiệu suất làm việc.

Nghỉ 1,5 ngày/ 1 tuần

Hỗ trợ xăng xe 500k/ tháng, hỗ trợ ăn trưa 35k/ngày.

Được đóng bảo hiểm xã hội sau 3 tháng làm việc tại văn phòng.

Thực hiện đầy đủ cơ chế nghỉ lễ, tết, hỷ, hiếu, sinh nhật,... và các đãi ngộ theo luật nhà nước.

