Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH ILUSIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH ILUSIA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Louis City Hoàng Mai, Phố Tân Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung
Chăm sóc và quản lý kênh youtube, Facebook
Có khả năng tìm tòi sáng tạo content
Thu hút tăng trưởng kênh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên Ngành: Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các lĩnh vực như marketing, thiết kế, quay dựng, kinh tế, và các chuyên ngành liên quan.
Tính Cách: Năng động, linh hoạt, sáng tạo và có năng khiếu, cùng với tinh thần mạnh mẽ.
Ham Học Hỏi: Có tâm thế cầu tiến, chăm chỉ, chú ý đến từng chi tiết.
Hướng Ngoại: Tích cực, vui vẻ và hoạt bát; làm việc nghiêm túc và chủ động. Có khả năng làm việc nhóm tốt.
Cầu Thị: Luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp, không ngại thử thách mới, thẳng thắn trong việc trao đổi quan điểm và luôn mong muốn được học hỏi thêm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ( thỏa thuận thêm về lương, thưởng)
Tại Công Ty TNHH ILUSIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gianthử việc 01 thánglương 7tr. Sau thử việc mức lương theo năng lực 10-12tr.Ứng viên đã có kinh nghiệm thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng Team theo hiệu suất làm việc.
Nghỉ 1,5 ngày/ 1 tuần
Hỗ trợ xăng xe 500k/ tháng, hỗ trợ ăn trưa 35k/ngày.
Được đóng bảo hiểm xã hội sau 3 tháng làm việc tại văn phòng.
Thực hiện đầy đủ cơ chế nghỉ lễ, tết, hỷ, hiếu, sinh nhật,... và các đãi ngộ theo luật nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ILUSIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
