Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 85 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
- Hà Nội: 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 60 - 85 Triệu
Xây dựng kế hoạch triển khai dự án, phương thức thực hiện dự án đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch
Thực hiện phân bổ công việc cho các thành viên trong dự án và thực hiện lên các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: kiểm tra, đánh giá tiến trình dự án dựa trên bảng kế hoạch ban đầu để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng
Quản lý, điều phối hoạt động của đội dự án để đảm bảo mọi người đang đi đúng hướng với các yêu cầu, mục tiêu của dự án
Quản lý rủi ro, đưa ra các phương án dự phòng trong quá trình thực hiện dự án
Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả kiểm thử
Báo cáo, cập nhật tình trạng, tiến độ triển khai
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
Xây dựng kế hoạch triển khai dự án, phương thức thực hiện dự án đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch
Thực hiện phân bổ công việc cho các thành viên trong dự án và thực hiện lên các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: kiểm tra, đánh giá tiến trình dự án dựa trên bảng kế hoạch ban đầu để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng
Quản lý, điều phối hoạt động của đội dự án để đảm bảo mọi người đang đi đúng hướng với các yêu cầu, mục tiêu của dự án
Quản lý rủi ro, đưa ra các phương án dự phòng trong quá trình thực hiện dự án
Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả kiểm thử
Báo cáo, cập nhật tình trạng, tiến độ triển khai
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
Với Mức Lương 60 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành CNTT, điện tử viễn thông, an toàn thông tin, hoặc các chuyên ngành tương đương
Có trên 5 năm kinh nghiệm Giám đốc/quản lý dự án công nghệ - Tối thiểu 5 năm về mảng Blockchain
Có kiến thức sâu về mảng Blockchain
Kiến thức làm sản phẩm về phần mềm
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý dự án, kiểm soát thời gian hiệu quả
Kỹ năng viết tài liệu, tư duy logic
Khả năng phân tích tốt
Khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và các đội nhóm
Khả năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình phát triển dự án
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành; Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo; Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;
Đào tạo và Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến; Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực; Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến;
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực;
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;
Chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm; Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI