Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58 đường thanh quả, Xã bình minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các dự án của công ty trong lĩnh vực thi công lắp đặt biển bảng quảng cáo
Phân tích yêu cầu của khách hàng, lên kế hoạch dự án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, quản lý tài nguyên, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng và trong phạm vi quy định.
Xây dựng và quản lý mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn, phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.
Chuẩn bị và trình bày báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, cơ khí, kỹ thuật, quản lý dự án, kiến trúc, thiết kế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về quy trình quản lý dự án, các phương pháp quản lý rủi ro, quản lý chất lượng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc, phân công nhiệm vụ.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, CAD.
Kỹ năng báo cáo, phân tích, tổng hợp thông tin.
Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 Đường Thanh Quả, Bình Minh Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

