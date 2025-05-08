Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

• Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc về xây dựng mục tiêu và chiến lược kinh doanh

• Chỉ đạo, theo dõi, phối hợp, đốc thúc nhân sự trong phòng kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ được giao

• Trực tiếp thu thập thông tin, dữ liệu, tổ chức tìm kiếm khách hàng tiềm năng: khu công nghiệp, nhà máy,…

• Phân loại, đánh giá khách hàng tiềm năng và xây dựng phương án tiếp cận;

• Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để nắm bắt nhu cầu, tư vấn phương án phù hợp, đàm phán ký kết hợp đồng

• Lên dự thảo hợp đồng và trực tiếp quản lý, theo dõi, đốc thúc thực hiện việc ký kết hợp đồng

• Duy trì, chăm sóc quan hệ kinh doanh đối với các khách hàng hiện có