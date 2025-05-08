Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH PNK
- Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
• Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc về xây dựng mục tiêu và chiến lược kinh doanh
• Chỉ đạo, theo dõi, phối hợp, đốc thúc nhân sự trong phòng kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ được giao
• Trực tiếp thu thập thông tin, dữ liệu, tổ chức tìm kiếm khách hàng tiềm năng: khu công nghiệp, nhà máy,…
• Phân loại, đánh giá khách hàng tiềm năng và xây dựng phương án tiếp cận;
• Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để nắm bắt nhu cầu, tư vấn phương án phù hợp, đàm phán ký kết hợp đồng
• Lên dự thảo hợp đồng và trực tiếp quản lý, theo dõi, đốc thúc thực hiện việc ký kết hợp đồng
• Duy trì, chăm sóc quan hệ kinh doanh đối với các khách hàng hiện có
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Am hiểu về lĩnh vực Suất ăn công nghiệp
• Kỹ năng quản lý, tổ chức nhân sự, công việc
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
• Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết xung đột
Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
