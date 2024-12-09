Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đường số 10, Khu công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

1. Tổ chức và quản lý hoạt động của các Phòng/BP kinh doanh, bao gồm kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình, hệ thống và nguồn lực của Phòng ban
- Bố trí nhân sự hợp lý theo cơ cấu tổ chức của phòng kinh doanh đảm bảo được kết quả tốt nhất.
- Xây dựng, phê duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, KPI của bộ phận và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh.
- Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của bộ phận.
- Thường xuyên xây dựng hệ thống liên quan cải tiến cho bộ phận.
2. Xây dựng và hoạch định chiến lược kinh doanh
- Xây dựng bảng dự toán và dự báo lãi lỗ của khối kinh doanh, xây dựng chiến lược bán hàng và kế hoạch bán hàng phù hợp với chiến lược và ngân sách của công ty nhằm mở rộng độ phủ thị trường, xây dựng hình ảnh công ty và đạt được các chỉ tiêu về doanh số.
- Tổ chức lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý, hàng tháng, bao gồm cả việc phát triển dịch vụ sau bán hàng, hệ thống dịch vụ khách hàng.
3. Quản lý kế hoạch tài chính.
- Quản lý chi phí một cách hiệu quả dựa trên quỹ chi phí định mức kế hoạch tài chính được phê duyệt
- Giám sát đôn đốc nhân viên cấp dưới làm đúng và đủ các quy định về hàng hóa, nhằm tối đa hóa chi phí.
4. Phát triển kênh bán hàng
- Xây dựng chiến lược và phát triển đa dạng kênh bán hàng nhằm nâng cao doanh số bán hàng
- Liên tục cải tiến các kênh bán hàng hiệu quả
- Mở rộng và khai thác thị trường TMĐT, Logistic trong nước và quốc tế.
5. Triển khai, giám sát công việc kinh doanh
- Tổ chức và phân tích hành vi khách hàng, phân tích dữ liệu nhân viên kinh doanh liên quan đến sản lượng, doanh số, thông tin thị trường và các thông số khác để xây dựng kế hoạch hành động cho đội ngũ nhân viên kinh doanh, đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu.
- Khai thác đầy đủ các loại hình sản phẩm/dịch vụ để chào bán và tiếp cận khách hàng mục tiêu, tổ chức bán cho các tuyến dưới.
- Liên tục đánh giá tiến độ và kết quả kinh doanh để có những thay đổi khi cần thiết
- Nâng cao trải nghiệm của khách hàng với dịch vụ Công ty, đảm bảo xử lý tốt các trường khiếu nại khách hàng.
6. Quản lý, kiểm soát hoạt động của kho hàng
- Tìm kiếm và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ kho hàng bên thứ ba
- Đạt được giá cạnh tranh từ các nhà cung cấp dịch vụ và vận chuyển, xác định mức tiết kiệm chi phí tiềm năng.
- Thực hiện các quy trình tốt để đảm bảo năng suất cao và mức độ hài lòng của khách hàng.
- Rà soát dung lượng lưu trữ và thực hiện quy hoạch không gian.
- Tổ chức thực hiện bổ sung bằng cách đảm bảo luân chuyển hàng tồn kho, kiểm kê chính xác.
- Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ và người vận chuyển
7. Quản lý nhân sự và tuyển dụng nhân sự
- Xếp lịch làm việc cho nhân viên thuộc quyền quản lý.
- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên mới.
- Kiểm tra, giám sát tiến độ báo cáo, kế hoạch làm việc cũng như tác phong, tinh thần làm việc của từng nhân viên.
- Xây dựng và duyệt đánh giá KPI hàng tháng

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế vận tải, Giao thông vận tải, Quản lý doanh nghiệp
_ Có ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistic và trên 2 năm giữ cương vị Giám đốc kinh doanh Logistics
_ Kiến thức về ngành công nghệ vận tải, thực phẩm, dịch vụ kho
_ Am hiểu khuynh hướng phát triển thị trường và động thái của các đối thủ cạnh tranh
_ Kỹ năng giao tiếp
_ Kỹ năng xử lý thông tin, giải quyết khiếu nại
_ Biết về tin học văn phòng và phần mềm bán hàng
_ Khả năng thuyết phục, đàm phán tốt

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + KPI từ 30tr - 35tr
Cơ hội tiếp xúc và mở rộng nhiều mối quan hệ giá trị để phát triển bản thân trong ngành
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (8X, 9X)
Du lịch trong và ngoài nước đến những địa điểm hấp dẫn.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

