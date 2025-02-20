Tuyển Giám đốc kinh doanh Bq&q Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: H75 Thoi An Housing, Le Thi Rieng Street

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

• Tìm kiếm nhà cung cấp quốc tế: Tìm và đánh giá các nhà cung cấp mới từ các thị trường nước ngoài. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác cung cấp nước ngoài.

• Đàm phán hợp đồng: Thương thảo giá cả, điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng và các điều khoản hợp đồng.

• Giám sát đơn hàng: Theo dõi tình trạng của đơn hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu.

• Lập báo cáo và phân tích: Cung cấp các báo cáo về tình hình thu mua, chi phí, hiệu quả nhà cung cấp, và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chuyên ngành Thương mại quốc tế, Tiếng anh hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm.

o Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ quốc tế khác).

Phúc Lợi Tại Bq&q Corporation

• Thưởng theo hiệu quả công việc.

• Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bq&q Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.