Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Discovery 302 Đ. Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 40 Triệu

- Phiên dịch trong các cuộc họp (tiếng Anh)
- Sắp xếp lịch trình và tiếp đãi khi khách đến thăm công ty
- Xử lý các vấn đề liên quan tới khách hàng như: đơn hàng, báo giá, giao hàng
- Thực hiện những công việc khác mà chủ quản yêu cầu

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng( nghe/nói/đọc/viết)
- Trình độ: Đại học
- Có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
WHAT WE CAN OFFER
• Thử việc nhận 100% lương chính thức , mức lương cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực.
• Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Pháp luật và đóng ngay từ thời gian thử việc.
• Trợ cấp ăn trưa, trợ cấp ngày lễ, sinh nhật, thưởng 4 quý, thưởng cuối năm, xét tăng lương định kỳ

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô H2-2-1 Khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

