Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 6.000.000 - 9.000.000 + thưởng (tùy năng lực) Tham gia đóng BHXH, BHTY, BHTN theo quy định của công ty. Được xét tăng lương 6 - 12 tháng 1 lần tuỳ theo năng lực làm việc Được thưởng tháng lương 13 hàng năm. Môi trường làm việc năng động Lộ trình công việc rõ ràng, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ, báo giá, làm việc với nhà cung cấp, khách hàng.

Tổng hợp báo cáo phòng kinh doanh.

Quản lý các thông tin liên quan đến sản phẩm như danh mục, cấu hình, giá bán...

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của phòng kinh doanh.

Hỗ trợ làm hồ sơ đấu thầu.

Theo dõi báo giá và các hồ sơ đã gửi đến khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Y dược, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan.

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.

Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.