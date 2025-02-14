Tuyển Giám đốc kinh doanh BH Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại BH Sunlife
- Hà Nội: số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 45 - 55 Triệu
*** Nhiệm Vụ Chính
• Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm
• Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển
kinh doanh
• Tổ chức, hoạch định và huấn luyện đội ngũ
• Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiệp của đội
ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC), Quyền Quản lý Kinh doanh (ABM)
và Quản lý Kinh doanh (BM)
• Giám sát các hoạt động của các PLC, ABM và BM
• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
• Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gianNous By Sun Life
• Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm
cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng
Với Mức Lương 45 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại BH Sunlife Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BH Sunlife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
