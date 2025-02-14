Tuyển Giám đốc kinh doanh BH Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh BH Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu

BH Sunlife
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
BH Sunlife

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại BH Sunlife

Mức lương
45 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 45 - 55 Triệu

*** Nhiệm Vụ Chính
• Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm
• Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển
kinh doanh
• Tổ chức, hoạch định và huấn luyện đội ngũ
• Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiệp của đội
ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC), Quyền Quản lý Kinh doanh (ABM)
và Quản lý Kinh doanh (BM)
• Giám sát các hoạt động của các PLC, ABM và BM
• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
• Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gianNous By Sun Life
• Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm
cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Với Mức Lương 45 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 25 - 45 tuổi

Tại BH Sunlife Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BH Sunlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BH Sunlife

BH Sunlife

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Anh Tuấn Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

