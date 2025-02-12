Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* NHIỆM VỤ CHÍNH

CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

- Thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển dịch vụ vận tải biển phù hợp theo từng giai đoạn.

- Định hướng, xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của ban, bao gồm phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Phối hợp tất cả các phòng ban, đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

- Chỉ đạo việc phát triển khách hàng ở các thị trường trọng điểm, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng, đảm bảo không mất các khách hàng trọng yếu, và mở rộng thêm nhiều mảng kinh doanh với khách hàng

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tham gia đấu thầu các gói thầu với các khách hàng – thương lượng và ký Hợp đồng

- Chỉ đạo công tác

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH KINH DOANH

- Chỉ đạo công tác thu thập, phân tích và trình bày kết quả kinh doanh theo định kỳ báo cáo, với các góc độ: đơn vị, ngành kinh doanh, khách hàng

- Theo dõi/thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị