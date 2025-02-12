Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco
- Hà Nội: Ngũ Hiệp
- Thanh Trì
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
* NHIỆM VỤ CHÍNH
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
- Thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển dịch vụ vận tải biển phù hợp theo từng giai đoạn.
- Định hướng, xây dựng chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của ban, bao gồm phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp tất cả các phòng ban, đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
- Chỉ đạo việc phát triển khách hàng ở các thị trường trọng điểm, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng, đảm bảo không mất các khách hàng trọng yếu, và mở rộng thêm nhiều mảng kinh doanh với khách hàng
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tham gia đấu thầu các gói thầu với các khách hàng – thương lượng và ký Hợp đồng
- Chỉ đạo công tác
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH KINH DOANH
- Chỉ đạo công tác thu thập, phân tích và trình bày kết quả kinh doanh theo định kỳ báo cáo, với các góc độ: đơn vị, ngành kinh doanh, khách hàng
- Theo dõi/thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI