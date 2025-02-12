Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD

Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Navigos Search

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Navigos Search

Mức lương
50 - 80 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 50 - 80 USD

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
• Quản lý điều hành hoạt động Kinh doanh & MKT sản phẩm Bất động sản của Tâp đoàn đảm bảo hiệu quả và đáp ứng chiến lược phát triển của Tập đoàn.
• Tổ chức nghiên cứu và đề xuất phát triển sản phẩm BĐS phù hợp với nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng và Mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn.
• Xây dựng, mở rộng phát triển mạng lưới hệ thống phân phối, đối tác MKT tiếp thị truyền thông và các đối tác dịch vụ có liên quan nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động Kinh doanh & MKT sản phẩm BĐS của Tập đoàn.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
1. Nghiên cứu và đề xuất phát triển sản phẩm BĐS phù hợp với nhu cầu thị trường, khách hàng và mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn.
• Lập báo cáo thông tin kinh tế vĩ mô, vùng, tỉnh, địa phương.
• Lập báo cáo Nghành BĐS và thị trường BĐS tại địa phương ( Đối thủ, giá đất dự án và thổ cư, lượng cung cầu thị trường, mức độ giao dịch…).
• Báo cáo nghiên cứu khảo sát dự án. Báo cáo đánh giá doanh thu khả thi của dự án.
• Nghiên cứu, đề xuất phát triển sản phẩm kinh doanh phù hợp với thị trường.
• Phân tích và báo cáo đánh giá thị trường thường kì, đề xuất các kế hoạch mở rộng kinh doanh và phát triển dự án.

2. Xây dựng Chiến lược Kinh doanh MKT cho từng dự án (Concept Ý tưởng)
• Nghiên cứu và đề xuất quy hoạch dự án với các hạng mục tổng thể đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng và thị trường.
• Xây dựng chiến lược sản phẩm bao gồm: Danh mục sản phẩm dự án (phân loại: căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse, đất nền,…); Tài liệu chiến lược giá bán và phân khúc khách hàng mục tiêu cho từng loại sản phẩm;
• Xây dựng kế hoạch Marketing tương ứng giai đoạn pháp lý dự án. Đề xuất phương án bán hàng và tiếp thị đảm bảo hiệu quả.

3. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch MKT hàng năm
• Xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
• Lập và triển khai các Kế hoạch, chương trình Marketing thực thi và hiệu quả.
• Xây dựng chính sách bán hàng, đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả chính sách.

4. Phát triển Kinh doanh, Kênh phân phối và MKT
• Thiết lập và triển khai chiến lược MKT tiếp cận và thu hút khách hàng.
• Phát triển kênh phân phối, hệ thống đại lý nhằm gia tăng doanh thu.

5. Quản lý Hiệu quả Kinh doanh
• Theo dõi và đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
• Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.
• Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và đề xuất cải tiến.

6. Quản lý đội ngũ và phát triển nhân sự Kinh doanh
• Tuyển dụng và quản lý đội ngũ nhân sự kinh doanh đáp ứng được yêu cầu công việc.
• Đào tạo và phát triển năng lực nhân sự để đảm bảo đội ngũ có thể phát triển trong tương lai.

7. Phân công của cấp trên
• Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của Ban lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 50 - 80 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

