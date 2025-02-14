Tuyển Giám đốc kinh doanh Blue dream agency làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Tìm hiểu, nắm bắt, phân tích thị trường vải vóc thời trang may mặc để tham mưu hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn, trung và dài hạn về sản phẩm, đối tác, khách hàng, công cụ bán hàng, chính sách bán hàng v.v.v

2. Tổ chức triển khai chiến lược, kế hoạch bán hàng, sử dụng hợp lý các nguồn lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn.

3. Tổ chức tìm kiếm nhà máy sản xuất, brand để phát triển hệ thống phân phối, đàm phán hợp tác, duy trì chăm sóc đối tác khách hàng.

4. Tổ chức phát triển mạng lưới bán hàng, chuyên nghiệp, rộng khắp theo định hướng/mục tiêu của Công ty để phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ xuất sắc, tốt nhất.

5. Tổ chức quản lý, khai thác, phát triển dữ liệu khách hàng hiệu quả, bảo mật, phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.

6. Đánh giá nhu cầu, hoạch định nguồn nhân lực đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển của công ty. Hướng dẫn, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên. Quản lý, giám sát, đánh giá nhân viên theo quy định.

7. Tổ chức xây dựng, cải tiến các quy định, quy chế, quy trình hoạt động, chính sách bán hàng.

8. Phối hợp với xưởng sản xuất để xử lý các khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm v.v.v

9. Theo dõi, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả công việc, tình hình kinh doanh.

10. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên