Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13+++ thưởng hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh. Được VIMID xây dựng lộ trình công danh, phát triển sự nghiệp. Được công ty đài thọ các khóa học cấp cao, hưởng các chế độ ưu đãi của công ty. Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000 - 1,000,000đ. Được thăm khám sức khỏe định kỳ. Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,...., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh kênh Online nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh số, mở rộng thị phần và nâng cao lợi nhuận của công ty trong lĩnh vực kinh doanh xe tải;

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để đưa ra các quyết định thông minh.

Xây dựng và triển khai các chiến lược tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến hiệu quả, tối ưu hóa các kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm website, nền tảng e-commerce và mạng xã hội

Phát triển đội ngũ thông qua tuyển dụng, huấn luyện và tạo động lực để gia tăng hiệu suất và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Quản trị khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho các hoạt động kinh doanh.

Báo cáo và phân tích hiệu suất kinh doanh online, đưa ra các biện pháp cải thiện dựa trên dữ liệu thực tế và phân tích.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ ô tô, ..hoặc các chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh online, ưu tiên trong ngành xe tải hoặc ngành liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.

Khả năng phân tích và xử lý dữ liệu thị trường một cách hiệu quả.

Kiến thức vững về các công cụ Marketing online và SEO.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.

Tinh thần sáng tạo, cầu tiến và sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Lưu ý: Ứng viên vui lòng gửi Hồ sơ/ CV bằng tiếng Việt để tham gia ứng tuyển.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

