Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 4,000 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng chiến lược B2C dài hạn

• Xây dựng lộ trình phát triển kênh B2C phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.

• Xác định các mô hình kinh doanh B2C tối ưu (E-commerce, Retail, Marketplace…).

• Định hướng chiến lược định vị thương hiệu & trải nghiệm khách hàng.



2. Tư vấn & hỗ trợ triển khai

• Đưa ra giải pháp tối ưu để nâng cao năng lực triển khai B2C.

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả khi triển khai.



3. Xây dựng kênh bán hàng online & offline

• Phát triển hệ thống thương mại điện tử (website, sàn TMĐT, Social Commerce).

• Mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ, điểm bán offline theo chiến lược Omnichannel.

• Phối hợp với Marketing để triển khai các chiến dịch thu hút khách hàng.



4. Tích hợp hệ thống dữ liệu & công nghệ

• Xây dựng và đồng bộ hệ thống CRM, ERP, CDP để tối ưu dữ liệu khách hàng.

• Tích hợp công nghệ AI, Chatbot, Automation vào quản lý khách hàng.

• Đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt và linh hoạt giữa các kênh.



5. Đào tạo & phát triển đội ngũ

• Trực tiếp đào tạo hoặc thuê chuyên gia đào tạo đội ngũ kinh doanh B2C.

• Xây dựng quy trình làm việc, hướng dẫn và chuẩn hóa hệ thống vận hành.

• Cập nhật kiến thức mới về thị trường, xu hướng tiêu dùng và công nghệ.



6. Thiết lập KPI & đánh giá hiệu suất

• Xác định KPIs cụ thể cho từng mảng trong B2C.

• Đề xuất điều chỉnh dựa trên kết quả phân tích.



7. Tối ưu hóa chi phí & hiệu quả vận hành

• Kiểm soát chi phí vận hành kênh B2C một cách tối ưu.

• Tìm kiếm giải pháp tăng trưởng doanh thu với chi phí hợp lý.

• Nâng cao hiệu quả logistics, giao hàng, kho vận phục vụ khách hàng.