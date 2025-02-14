Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 4,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Navigos Search
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 3,000 - 4,000 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng chiến lược B2C dài hạn
• Xây dựng lộ trình phát triển kênh B2C phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.
• Xác định các mô hình kinh doanh B2C tối ưu (E-commerce, Retail, Marketplace…).
• Định hướng chiến lược định vị thương hiệu & trải nghiệm khách hàng.
2. Tư vấn & hỗ trợ triển khai
• Đưa ra giải pháp tối ưu để nâng cao năng lực triển khai B2C.
• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả khi triển khai.
3. Xây dựng kênh bán hàng online & offline
• Phát triển hệ thống thương mại điện tử (website, sàn TMĐT, Social Commerce).
• Mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ, điểm bán offline theo chiến lược Omnichannel.
• Phối hợp với Marketing để triển khai các chiến dịch thu hút khách hàng.
4. Tích hợp hệ thống dữ liệu & công nghệ
• Xây dựng và đồng bộ hệ thống CRM, ERP, CDP để tối ưu dữ liệu khách hàng.
• Tích hợp công nghệ AI, Chatbot, Automation vào quản lý khách hàng.
• Đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt và linh hoạt giữa các kênh.
5. Đào tạo & phát triển đội ngũ
• Trực tiếp đào tạo hoặc thuê chuyên gia đào tạo đội ngũ kinh doanh B2C.
• Xây dựng quy trình làm việc, hướng dẫn và chuẩn hóa hệ thống vận hành.
• Cập nhật kiến thức mới về thị trường, xu hướng tiêu dùng và công nghệ.
6. Thiết lập KPI & đánh giá hiệu suất
• Xác định KPIs cụ thể cho từng mảng trong B2C.
• Đề xuất điều chỉnh dựa trên kết quả phân tích.
7. Tối ưu hóa chi phí & hiệu quả vận hành
• Kiểm soát chi phí vận hành kênh B2C một cách tối ưu.
• Tìm kiếm giải pháp tăng trưởng doanh thu với chi phí hợp lý.
• Nâng cao hiệu quả logistics, giao hàng, kho vận phục vụ khách hàng.
Với Mức Lương 3,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI