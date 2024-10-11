Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P301, Tầng 3, TTTM, Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Tây Hồ

- Chủ động Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh mảng inbound của tất cả các thị trường cho năm và từng giai đoạn trong năm.

-Hiểu rõ về chương trình dịch vụ du lịch, hướng dẫn hỗ trợ nhân viên tính giá, lập chương trình, liên hệ và thuyết phục khách hàng.

- Xây dựng và chịu trách nhiệm doanh số mục tiêu theo quý, năm trước Ban điều hành.

- Tham mưu các chiến lược kinh doanh của mảng inbound.

- Xây dựng dữ liệu, database đối tác.

- Đề xuất các chiến lược marketing, quảng cáo, truyền thông phù hợp với định hướng phát triển phát triển của Công ty.

- Tổng kết, đánh giá thị trường, định vị khách hàng định hướng marketing sản phẩm.

- Công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Điều hành.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành du lịch, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, kinh tế, văn hóa

- Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm làm quản lý phòng Inbound

- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.

- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

- Ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác.

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng ( word, excel...)

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục tốt, đam mê du lịch, có sáng kiến, ý tưởng mới lạ trong việc xây dựng sản phẩm.

- Thương thuyết, giao tiếp hiệu quả.

- Có khả năng hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và quản lý nhân viên trong bộ phận kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản up to 1600$ và chính sách thưởng dựa trên kết quả kinh doanh của mảng inbound (thu nhập tương đương 1 tỷ/ năm)

Làm việc từ T2- sáng T7

- Nghỉ lễ và du lịch cùng công ty;

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa. Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến

