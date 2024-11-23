Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Thực phẩm đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 49 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy định Công ty của các nhân viên cấp dưới trực tiếp, đề xuất biện pháp duy trì, chấn chỉnh, ngăn ngừa hoặc xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm.
Trực tiếp tham gia quy trình vận hành, xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình kinh doanh có liên quan đến quy trình vận hành, các trường hợp nằm ngoài khả năng và nhiệm vụ phải báo cáo cho QL để can thiệp xử lý.
Hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực tiếp trong ca trực.
Tham gia đào tạo hướng dẫn nhân viên mới.
Tổ chức họp nhân viên đầu ca và cuối ca.
Sắp xếp phân công, công việc, theo dõi việc tăng ca, nghỉ phép của nhân viên trong ca phụ trách.
Tiếp nhận các ý kiến đóng góp và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng trong ca trực, nếu sự việc nghiêm trọng phải báo cáo kịp thời cho QL xin ý kiến chỉ đạo.
Kiểm soát việc thực hiện tắt mở hệ thống đèn, âm thanh, máy lạnh,...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, ưu tiên tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Trợ Lý/Giám Sát tương đương hoặc 1 năm ở vị trí thấp hơn tại các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - các chuỗi bán lẻ.
Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.
Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng (word, excel, ...).
Biết nói tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: lương cứng từ 9 - 12 triệu + thưởng + hỗ trợ ăn ca
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến tại chuỗi nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 118 Trung Hòa - Cầu Giấy - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

