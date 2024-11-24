Tuyển Thực phẩm đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Thực phẩm đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Thị Trấn Nếnh

- Huyện Việt Yên, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận và kiểm tra chất lượng nguyên liệu: hoa quả, rượu, syrup...
- Đảm bảo số lượng nguyên liệu đủ để phục vụ cho khách hàng trong ca làm việc.
- Lau sạch các vật dụng phục vụ cho việc pha chế và đảm bảo khu vực quầy bar phải sạch sẽ.
- Kiểm tra và đảm bảo các thiết bị chuyên dụng hoạt động tốt.
- Gọt hoa quả, cắt tỉa đồ trang trí, chuẩn bị các loại nước ép.
- Tiếp nhận thông tin order từ nhân viên phục vụ và tiến hành pha chế theo yêu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo thức uống được pha chế theo đúng công thức, định lượng chuẩn của loại thức uống đó hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Với những Bartender có kỹ năng biểu Diễn pha chế thì phải đảm bảo quy trình trình diễn được thực hiện hoàn hảo, không ảnh hưởng gì đến khách hàng.
- Trang trí thức uống bắt mắt, thu hút.
- Kiểm tra lại thức uống trước khi phục vụ khách.
- Giới thiệu cho khách hàng những thức uống ngon, theo mùa mà nhà hàng – khách sạn đang phục vụ.
- Tư vấn cho khách hàng chọn loại thức uống phù hợp với sở thích.
- Giới thiệu rõ ràng về các nguyên liệu được dùng để pha chế cho khách hàng được biết.
- Xử lý các phàn nàn của khách đúng cách để khách hài lòng.
- Đảm bảo các nguyên liệu pha chế được bảo quản đúng nhiệt độ, môi trường phù hợp.
- Rửa sạch các vật dụng dùng để pha chế vào cuối ca làm việc và bảo quản vị trí thích hợp.
- Khi phát hiện sứt mẻ, hư hỏng phải báo cáo ngay với Quản lý để giải quyết.
- Phối hợp lên ý tưởng menu thức uống cho nhà hàng – khách sạn.
- Chủ động đề xuất những ý tưởng, kế hoạch để nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến những kỹ thuật pha chế.
- Phối hợp với nhân viên phục vụ, quản lý xử lý khi khách yêu cầu hủy đồ uống.
- Hỗ trợ công việc của các nhân viên trong bộ phận khi đông khách.
- Báo cáo với quản lý khi có sự cố xảy ra. - Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ: Từ 18 tuổi trở lên.
- Sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, không xăm trổ, không dị tật, không tiền án tiền sự, không mắc các tệ nạn xã hội.
- Có chứng chỉ bartender, kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên.
- Sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, không xăm trổ, không dị tật, không tiền án tiền sự, không mắc các tệ nạn xã hội,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 – 12.000.000 đ/tháng
- Phụ cấp bữa ăn.
- Lương tháng thứ 13, thưởng KPI theo năng lực
- Chế độ thưởng ngày lễ (Tết dương lịch, Tết âm, 30/4, 02/9,...)
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

