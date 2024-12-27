Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- KCX Linh Trung, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 22 - 35 Triệu
công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản
KCX Linh Trung 2, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
HRM
Bao quát hoạt động nhân sự cty
Quản lý và đảm bảo tất cả các hoạt động nhân sự bao gồm bồi thường, phúc lợi, bảo hiểm tuân thủ Luật Lao động và Tuân thủ xã hội
Giám sát lao động tuyển dụng hiệu quả và đưa ra nhu cầu đào tạo
Triển khai quy chế thẩm định, lập dữ liệu thẩm định, kết quả thẩm định
Phát triển quan hệ lao động và kiểm soát doanh thu
Lập các báo cáo nhân sự như nhân lực, chi phí và các báo cáo khác
Các hoạt động nhân sự và hỗ trợ khác
Với Mức Lương 22 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển dụng vị trí HR Manager (Tiếng nhật N2 hoặc Tiếng anh giao tiếp khá tốt)
• Mức lương: 22-35 triệu
•
• Yêu cầu:
- Ứng viên 30-45 tuổi
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Giao tiếp khá tốt tiếng Anh (Intermediate) HOẶC tiếng Nhật (trình độ N2).
- Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm quản lý phòng nhân sự, ưu tiên kinh nghiệm trong công ty sản xuất
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ hưởng lương 02 thứ 7 trong tháng
- Tăng ca từ 02 giờ trở lên được cộng thêm 01 giờ
- Phụ cấp đi lại, chuyên cần, nhà ở
- Tiền thưởng theo năng suất
- Tham gia các chế độ bảo hiểm
- Dùng bữa trưa tại công ty
- Du lịch hàng năm
- Có xe đưa đón tại Ngã tư hàng xanh, Văn Thánh, Bệnh viên 7B (Biên Hòa), Becamex (Bình Dương). Có chỗ giữ xe tại mỗi địa điểm và được phụ cấp phí giữ xe
Làm việc thứ 2 – thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/ tháng (linh hoạt sắp xếp)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
