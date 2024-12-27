Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 35 Triệu

Mức lương 22 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất

công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản

KCX Linh Trung 2, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

HRM

Bao quát hoạt động nhân sự cty

Quản lý và đảm bảo tất cả các hoạt động nhân sự bao gồm bồi thường, phúc lợi, bảo hiểm tuân thủ Luật Lao động và Tuân thủ xã hội

Giám sát lao động tuyển dụng hiệu quả và đưa ra nhu cầu đào tạo

Triển khai quy chế thẩm định, lập dữ liệu thẩm định, kết quả thẩm định

Phát triển quan hệ lao động và kiểm soát doanh thu

Lập các báo cáo nhân sự như nhân lực, chi phí và các báo cáo khác

Các hoạt động nhân sự và hỗ trợ khác

Yêu cầu

Tuyển dụng vị trí HR Manager (Tiếng nhật N2 hoặc Tiếng anh giao tiếp khá tốt)

• Mức lương: 22-35 triệu

- Ứng viên 30-45 tuổi

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Giao tiếp khá tốt tiếng Anh (Intermediate) HOẶC tiếng Nhật (trình độ N2).

- Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm quản lý phòng nhân sự, ưu tiên kinh nghiệm trong công ty sản xuất

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: ~ 22,000,000- 35,000,000VND

- Nghỉ hưởng lương 02 thứ 7 trong tháng

- Tăng ca từ 02 giờ trở lên được cộng thêm 01 giờ

- Phụ cấp đi lại, chuyên cần, nhà ở

- Tiền thưởng theo năng suất

- Tham gia các chế độ bảo hiểm

- Dùng bữa trưa tại công ty

- Du lịch hàng năm

- Có xe đưa đón tại Ngã tư hàng xanh, Văn Thánh, Bệnh viên 7B (Biên Hòa), Becamex (Bình Dương). Có chỗ giữ xe tại mỗi địa điểm và được phụ cấp phí giữ xe

Làm việc thứ 2 – thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/ tháng (linh hoạt sắp xếp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

