Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 35 Triệu

Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Giám sát sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Mức lương
22 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KCX Linh Trung, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 22 - 35 Triệu

công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản
KCX Linh Trung 2, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
HRM
Bao quát hoạt động nhân sự cty
Quản lý và đảm bảo tất cả các hoạt động nhân sự bao gồm bồi thường, phúc lợi, bảo hiểm tuân thủ Luật Lao động và Tuân thủ xã hội
Giám sát lao động tuyển dụng hiệu quả và đưa ra nhu cầu đào tạo
Triển khai quy chế thẩm định, lập dữ liệu thẩm định, kết quả thẩm định
Phát triển quan hệ lao động và kiểm soát doanh thu
Lập các báo cáo nhân sự như nhân lực, chi phí và các báo cáo khác
Các hoạt động nhân sự và hỗ trợ khác

Với Mức Lương 22 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
Tuyển dụng vị trí HR Manager (Tiếng nhật N2 hoặc Tiếng anh giao tiếp khá tốt)
• Mức lương: 22-35 triệu

Mức lương: 22-35 triệu
• Yêu cầu:
Yêu cầu:
- Ứng viên 30-45 tuổi
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Giao tiếp khá tốt tiếng Anh (Intermediate) HOẶC tiếng Nhật (trình độ N2).
- Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm quản lý phòng nhân sự, ưu tiên kinh nghiệm trong công ty sản xuất

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: ~ 22,000,000- 35,000,000VND
- Nghỉ hưởng lương 02 thứ 7 trong tháng
- Tăng ca từ 02 giờ trở lên được cộng thêm 01 giờ
- Phụ cấp đi lại, chuyên cần, nhà ở
- Tiền thưởng theo năng suất
- Tham gia các chế độ bảo hiểm
- Dùng bữa trưa tại công ty
- Du lịch hàng năm
- Có xe đưa đón tại Ngã tư hàng xanh, Văn Thánh, Bệnh viên 7B (Biên Hòa), Becamex (Bình Dương). Có chỗ giữ xe tại mỗi địa điểm và được phụ cấp phí giữ xe
Làm việc thứ 2 – thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/ tháng (linh hoạt sắp xếp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-san-xuat-thu-nhap-22-35-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job273352
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 08/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Phòng Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The American School (TAS)
Tuyển Giám sát sản xuất The American School (TAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The American School (TAS)
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần AVT International
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần AVT International
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Carlsberg Vietnam
Tuyển Giám sát sản xuất Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Carlsberg Vietnam
Hạn nộp: 24/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 08/05/2025
Sơn La Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 08/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Phòng Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The American School (TAS)
Tuyển Giám sát sản xuất The American School (TAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The American School (TAS)
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần AVT International
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần AVT International
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Carlsberg Vietnam
Tuyển Giám sát sản xuất Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Carlsberg Vietnam
Hạn nộp: 24/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 08/05/2025
Sơn La Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát sản xuất Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Marico South East Asia Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Metkraft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Metkraft
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
22 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Viet Thai International Careers - VTI Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Somec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Somec
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Study DIY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2,000 USD Study DIY
700 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Palazzo Club (CTY LD Đại Dương) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Palazzo Club (CTY LD Đại Dương)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BMB&A JSC.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Đại Lý Hàng Hải Và Thương Mại An Trung Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đại Lý Hàng Hải Và Thương Mại An Trung Tín
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Momentum Industrial (Vietnam) Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Green E Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu Công Ty TNHH Green E Media
Trên 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Viet Thai International Careers - VTI Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH NOBLAND VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NOBLAND VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Đại Lý Hàng Hải Và Thương Mại An Trung Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đại Lý Hàng Hải Và Thương Mại An Trung Tín
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần AVT International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất The American School (TAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận The American School (TAS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm