Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược tiếp thị.

- Định hướng các kế hoạch marketing giúp tăng doanh số bán hàng, góp phần nâng cao sự hiệu quả cho công cuộc kinh doanh của công ty và tập đoàn.

- Xây dựng, quản lý và kiểm soát các kế hoạch marketing cho tất cả các Dự Án phát triển bới công ty nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quản lý và triển khai các hoạt động tiếp thị.

- Quản lý các kế hoạch cho các dự án và sản phẩm của Công ty đảm bảo các chương trình marketing mang lại hiệu quả tối ưu cho hoạt động bán hàng của công ty.

- Quản lý và định hướng sáng tạo các ý tưởng và công cụ marketing.

- Quản lý và kiểm soát ngân sách marketing nhằm tối ưu hóa chi phí nhưng mang lại hiệu quả cao cho việc gia tăng giá trị thương hiệu của sản phẩm và tập đoàn.