Tuyển Giám sát sản xuất BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công trên công trường.

• Giám sát quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

• Đánh giá, kiểm tra các hồ sơ nghiệm thu và đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của các tài liệu liên quan.

• Lập tiến độ thi công, sắp xếp và điều phối kế hoạch triển khai công việc hiệu quả.

• Quản lý và triển khai thông tin dự án đến các bộ phận liên quan.

• Làm việc tại các công trình ở nước ngoài khi được phân công (phụ cấp hấp dẫn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp, cầu đường,...

• Có kinh nghiệm về thi công kết cấu thép, tiêu chuẩn nghiệm thu.

• Có kiến thức về quy trình thực hiện hồ sơ nghiệm thu.

• Có kiến thức xây dựng tiến độ, kế hoạch, vận hành của dự án.

• Giao tiếp tiếng Anh tốt.

• Kinh nghiệm: ít nhất 1-2 năm

• Trình độ tin học: Sử dụng các phần mềm MS Office và chuyên ngành liên quan công việc.

• Tuổi: 24-30 | Nam

Tại BMB&A JSC. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BMB&A JSC.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.