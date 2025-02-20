Tuyển Giám sát sản xuất BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại BMB&A JSC.
- Hồ Chí Minh: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công trên công trường.
• Giám sát quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
• Đánh giá, kiểm tra các hồ sơ nghiệm thu và đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của các tài liệu liên quan.
• Lập tiến độ thi công, sắp xếp và điều phối kế hoạch triển khai công việc hiệu quả.
• Quản lý và triển khai thông tin dự án đến các bộ phận liên quan.
• Làm việc tại các công trình ở nước ngoài khi được phân công (phụ cấp hấp dẫn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm về thi công kết cấu thép, tiêu chuẩn nghiệm thu.
• Có kiến thức về quy trình thực hiện hồ sơ nghiệm thu.
• Có kiến thức xây dựng tiến độ, kế hoạch, vận hành của dự án.
• Giao tiếp tiếng Anh tốt.
• Kinh nghiệm: ít nhất 1-2 năm
• Trình độ tin học: Sử dụng các phần mềm MS Office và chuyên ngành liên quan công việc.
• Tuổi: 24-30 | Nam
Tại BMB&A JSC. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BMB&A JSC.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
