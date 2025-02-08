Tuyển Giám sát sản xuất Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Amann (Vietnam) Co., Ltd.
- Quảng Nam: Tam Thang IP, Tam Thang commune, Tam Ky city, Quang Nam province, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý ca làm việc, kiểm soát điều kiện xưởng nhuộm, thực hiện theo hướng dẫn của công việc & cấp trên.
• Thực hiện các công việc liên quan SAP.
• Đảm bảo kiểm tra công thức & in phiếu công nghệ nhuộm khi PL release đơn hàng (không kể lot chờ công thức lab)..
• Đảm bảo đưa ra công thức nhuộm chính xác.
• Kiểm tra & theo dõi thông số mẻ nhuộm.
• Đảm bảo phân tích WFT 100%
• Hướng dẫn công việc cho người mới.
• Ghi nhận, xử lí & báo cáo tất cả vấn đề xảy ra cho cấp trên.
• Duy trì 5S tại khu vực làm việc
• Tuân thủ yêu cầu BHLĐ và An toàn lao động.
• Báo cáo nguyên vật liệu không phù hợp cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm quản lý đội, nhóm tối thiểu 3 năm.
Tại Amann (Vietnam) Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
