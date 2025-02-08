Tuyển Giám sát sản xuất Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý ca làm việc, kiểm soát điều kiện xưởng nhuộm, thực hiện theo hướng dẫn của công việc & cấp trên.

• Thực hiện các công việc liên quan SAP.

• Đảm bảo kiểm tra công thức & in phiếu công nghệ nhuộm khi PL release đơn hàng (không kể lot chờ công thức lab)..

• Đảm bảo đưa ra công thức nhuộm chính xác.

• Kiểm tra & theo dõi thông số mẻ nhuộm.

• Đảm bảo phân tích WFT 100%

• Hướng dẫn công việc cho người mới.

• Ghi nhận, xử lí & báo cáo tất cả vấn đề xảy ra cho cấp trên.

• Duy trì 5S tại khu vực làm việc

• Tuân thủ yêu cầu BHLĐ và An toàn lao động.

• Báo cáo nguyên vật liệu không phù hợp cho cấp trên.