Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và giám sát toàn bộ quá trình thi công nội thất:
• Đảm bảo chất lượng công trình:
- Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công việc theo quy định.
- Phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công.
• Quản lý tiến độ:
-Lập kế hoạch thi công chi tiết, theo dõi và cập nhật tiến độ thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Nắm vững kiến thức về vật liệu xây dựng, thi công nội thất, các tiêu chuẩn chất lượng.
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
• Chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, phép năm,...).
• Môi trường làm việc: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84 Đường 14, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

