Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

* Mục đích công việc:

- Báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp: TP Cơ Điện

- Quản lý, triển khai thi công MEPF, các nhân sự thi công, phối hợp các bộ phận liên quan công tác.

* Mô tả công việc:

1. Phân công, kiểm tra, giám sát (25%)

- Điều phối và quản lý thi công các dự án về Cơ điện.

2. Thực hiện (65%)

- Phối hợp bộ phận thiết kế xây dựng và cơ điện (nếu là Hợp đồng thiết kế và xây dựng) hoặc phân tích và bổ sung các chi tiết thiết kế/ qui phạm tiêu chuẩn phù hợp để triển khai (nếu là Hợp đồng xây dựng);

- Phối hợp với Khối Thi công để lên tiến độ và biện pháp thi công cho các dự án;

- Lập Ngân sách dự án trình Ban Tổng Giám Đốc phê duyệt.

- Là đầu mối làm việc, làm rõ với Khách hàng (Chủ đầu tư) và đơn vị quản lý dự án nếu có để xử lý các thông tin cơ điện trước khi triển khai

- Quản lý sự thay đổi trong suốt quá trình triển khai dự án, phối hợp với các phòng ban liên quan để thiết lập danh mục thay đổi và định lượng các thay đổi, báo cáo cho TP Cơ điện , khối thi công và làm việc với Khách hàng