Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

Giám sát thi công nội thất

Khai triển bản vẽ 2D Shopdrawing từ 3D và kích thước hiện trạng. Kèm đo vẽ hiện trạng theo nhiệm vụ được phân công.

Am hiểu về vật liệu Nội thất, kinh nghiệm sản xuất. Thường xuyên cập nhập công nghệ nội thất mới.

Làm việc kĩ thuật sx với nhà thầu phụ các hạng mục liên quan.

Giám sát kiểm tra nghiệm thu quá trình sản xuất và sản phẩm hoàn thiện trước khi xuất xưởng.

Giám sát và điều phối tiến độ thầu phụ thi công hiện trường.

Bóc tách khối lượng, lập dự toán khối lượng từng hạng mục, hoàn công.

Đánh giá năng lực cung ứng của nhà thầu.

Nghiệm thu khối lượng với nhà thầu, bảo vệ khối lương nghiệm thu với Chủ đầu tư.

Lập tiến độ và kế hoạch phối hợp giữa các công trình, các hạng mục công việc.

Tham gia hỗ trợ các công tác nội thất khi cần thiết tại Showroom hoặc tại công trình. Theo sự điều phối của cấp trên.

Chấp hành tốt các quy trình, quy định trong phạm vi công việc đảm nhận (sẽ ban hành trên hệ thống công ty).

Có khả năng ứng biến nhanh với các tình huống trên công trình

Báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm về bóc tách dự toán nội thất 2D

Giám sát công trình nội thất

Có hiểu biết về chất liệu gỗ và tính thực dụng trong thiết kế nội thất

Chịu áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động đề xuất trong công việc.

Thành thạo tổ chức thi công tại công trường

Có tinh thần trách nhiệm cao. Chịu được áp lực công việc tốt.

Chấp nhận đi công tác tỉnh nếu cần.

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Word, Excel, Auto Cad, Project

Lập báo cáo dự án/công trình thường xuyên (Tháng, quý, năm)

Kĩ năng bản thân: Có kĩ năng defect nội thất hoặc hiểu vấn đề để truyền đạt.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp xăng xe & điện thoại

Lương tháng 13 + lương 14 theo HQKD

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.

Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ 1/6, 8/3, 20/10 ... theo quy định của công ty.

Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Được xét tăng lương theo năng lực thực tế.

Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam.

Du lịch định kỳ hàng năm.

