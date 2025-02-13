Tuyển Giám sát thi công nội thất GRACE INTERIORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

GRACE INTERIORS
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
GRACE INTERIORS

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại GRACE INTERIORS

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Nguyen U Di, Thao Dien Ward, District 2, HCMC

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Bóc tách và tính toán khối lượng dự án
- Lập và quản lý hồ sơ dự toán công trình nội thất
- Lập khối lượng và lên báo giá thi công các công trình nội thất
- Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng, lập hồ sơ dự toán công trình nội thất, tổng chi phí dự toán.
- Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán
- Làm báo giá phát sinh trong giai đoạn thi công (nếu có)
- Theo dõi tiến độ đặt hàng, nhập số liệu lên phần mềm
- Theo dõi chứng từ của nhà cung cấp
- Các công việc khác ban giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên
- Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, dự toán nội thất, xây dựng dân dụng
- Khả năng ngoại ngữ: Đọc, hiểu bản vẽ bằng tiếng Anh là 1 lợi thế
- Kỹ năng tin học văn phòng: Biết sử dụng bộ Office, Autocad và các phần mềm dự toán
- Kinh nghiệm làm việc: 02 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng truyền đạt tốt và tiếp nhận chính xác thông tin

Tại GRACE INTERIORS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GRACE INTERIORS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GRACE INTERIORS

GRACE INTERIORS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Nguyen U Di, Thảo Điền, Dist 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

