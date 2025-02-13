Tuyển Giám sát thi công nội thất GRACE INTERIORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyen U Di, Thao Dien Ward, District 2, HCMC

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Bóc tách và tính toán khối lượng dự án

- Lập và quản lý hồ sơ dự toán công trình nội thất

- Lập khối lượng và lên báo giá thi công các công trình nội thất

- Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng, lập hồ sơ dự toán công trình nội thất, tổng chi phí dự toán.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán

- Làm báo giá phát sinh trong giai đoạn thi công (nếu có)

- Theo dõi tiến độ đặt hàng, nhập số liệu lên phần mềm

- Theo dõi chứng từ của nhà cung cấp

- Các công việc khác ban giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, dự toán nội thất, xây dựng dân dụng

- Khả năng ngoại ngữ: Đọc, hiểu bản vẽ bằng tiếng Anh là 1 lợi thế

- Kỹ năng tin học văn phòng: Biết sử dụng bộ Office, Autocad và các phần mềm dự toán

- Kinh nghiệm làm việc: 02 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng truyền đạt tốt và tiếp nhận chính xác thông tin

