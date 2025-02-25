Tuyển Giám sát thi công nội thất AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

AA Decor Corporation
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
AA Decor Corporation

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại AA Decor Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 76 Đường số 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, HCM

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bóc tách khối lượng; lập dự toán, báo giá cho các dự án hoàn thiện nội thất; làm giá tham gia đấu thầu
• Làm hồ sơ thanh quyết toán.
• Kiểm tra hồ sơ bản vẽ, khối lượng nghiệm thu.
• Trao đổi cụ thể công việc khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: tối thiểu 2-3 năm làm trong ngành xây dựng dân dụng.
Yêu cầu bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành xây dựng dân dụng, vật liệu xây dưng, kinh tế xây
dựng.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bóc tách, lập dự toán, báo giá cho các công trình nội thất.
- Tâm huyết với công việc, nghề nghiệp, có mong muốn làm việc lâu dài.
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Chịu được áp lực công việc.

Liên Hệ Công Ty

AA Decor Corporation

AA Decor Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 76 đường số 4, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. HCM

