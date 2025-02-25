Tuyển Giám sát thi công nội thất AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 76 Đường số 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, HCM

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bóc tách khối lượng; lập dự toán, báo giá cho các dự án hoàn thiện nội thất; làm giá tham gia đấu thầu

• Làm hồ sơ thanh quyết toán.

• Kiểm tra hồ sơ bản vẽ, khối lượng nghiệm thu.

• Trao đổi cụ thể công việc khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Số năm kinh nghiệm: tối thiểu 2-3 năm làm trong ngành xây dựng dân dụng.

Yêu cầu bằng cấp:

- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành xây dựng dân dụng, vật liệu xây dưng, kinh tế xây

dựng.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bóc tách, lập dự toán, báo giá cho các công trình nội thất.

- Tâm huyết với công việc, nghề nghiệp, có mong muốn làm việc lâu dài.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại AA Decor Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Decor Corporation

