Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 USD

• Thực hiện bảng lập tiến độ dự án, lập kế hoạch nhân lực (thầu phụ/ tổ đội thi công), mua sắm dụng cụ để thực hiện thi công tại công trình sao cho phù hợp với yêu cầu và tiến độ của dự án.

• Hỗ trợ tìm kiếm nguồn thầu phụ/ nhà cung cấp.

• Lập báo cáo công việc tại công trình nộp cho Ban giám đốc kiểm tra, bao gồm các báo cáo hàng ngày/ tuần/ tháng

• Cập nhật danh mục công việc tăng/ giảm theo yêu cầu từ Chủ đầu tư tại công trình.

• Thường xuyên trao đổi với Bộ phận Công trình để cập nhật, làm rõ các thông tin về dự án.

• Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và trong khoản ngân sách cho phép.

• Luôn nắm được thông tin cập nhật trên bản vẽ.

• Tham gia khảo sát, đo đạc tại công trình khi có yêu cầu và trước khi bắt đầu thi công.

• Giám sát chất lượng thi công tại công trình, bao gồm quá trình nhập vật tư vào công trình, quá trình thi công và chất lượng của sản phẩm sau khi hoàn thành.

• Phối hợp với các bên liên quan lập biên bản nghiệm thu những hạng mục đã hoàn thành và thực hiện đúng quy trình nghiệm thu công trình.

