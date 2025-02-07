Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 USD

Công ty TNHH Home & Health MH VINA
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Mức lương
Từ 17 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C

- 00.11 Sarina, KĐT Sala, 62 Hoàng Thế Thiện, TP.Thủ Đức, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Từ 17 USD

• Thực hiện bảng lập tiến độ dự án, lập kế hoạch nhân lực (thầu phụ/ tổ đội thi công), mua sắm dụng cụ để thực hiện thi công tại công trình sao cho phù hợp với yêu cầu và tiến độ của dự án.
• Hỗ trợ tìm kiếm nguồn thầu phụ/ nhà cung cấp.
• Lập báo cáo công việc tại công trình nộp cho Ban giám đốc kiểm tra, bao gồm các báo cáo hàng ngày/ tuần/ tháng
• Cập nhật danh mục công việc tăng/ giảm theo yêu cầu từ Chủ đầu tư tại công trình.
• Thường xuyên trao đổi với Bộ phận Công trình để cập nhật, làm rõ các thông tin về dự án.
• Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và trong khoản ngân sách cho phép.
• Luôn nắm được thông tin cập nhật trên bản vẽ.
• Tham gia khảo sát, đo đạc tại công trình khi có yêu cầu và trước khi bắt đầu thi công.
• Giám sát chất lượng thi công tại công trình, bao gồm quá trình nhập vật tư vào công trình, quá trình thi công và chất lượng của sản phẩm sau khi hoàn thành.
• Phối hợp với các bên liên quan lập biên bản nghiệm thu những hạng mục đã hoàn thành và thực hiện đúng quy trình nghiệm thu công trình.
Văn phòng:
- Hồ Chí Minh: C.00-11, Block C, Chung cư Sarina, Khu Sala, Quận 2
Thời gian làm việc:

Với Mức Lương Từ 17 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, Chung cư Sarina lô C, 62 Hoàng Thế Thiện, An Lợi Đông,Tp Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

