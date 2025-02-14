Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD

Mức lương 600 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 19, đường 49, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Giám sát thi công nội thất

• Rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ/dự án phụ trách.

• Khảo sát hiện trường, lập bản vẽ thi công (Shop Drawing nếu có)

• Đảm bảo bản vẽ triển khai chính xác với thực tế.

• Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan kiểm tra, xác nhận các khối lượng MEP.

• Thực hiện giám sát thi công, trực tiếp đến công trình kiểm tra, giám sát thi công hệ thống điện nước của thầu phụ (khi có yêu cầu).

• Bốc tách khối lượng.

• Làm hồ sơ nghiệm thu dự án (nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu vật tư).

• Thực hiện một số công việc liên quan khác đến vị trí trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học ngành Điện - Điện tử, Điện-Điện Lạnh hoặc Điện công nghiệp

- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên

- Có khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt

- Đi công trình

- Nhiệt tình, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi

