Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc

Mức lương
600 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 19, đường 49, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 600 - 1,000 USD

• Rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ/dự án phụ trách.
• Khảo sát hiện trường, lập bản vẽ thi công (Shop Drawing nếu có)
• Đảm bảo bản vẽ triển khai chính xác với thực tế.
• Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan kiểm tra, xác nhận các khối lượng MEP.
• Thực hiện giám sát thi công, trực tiếp đến công trình kiểm tra, giám sát thi công hệ thống điện nước của thầu phụ (khi có yêu cầu).
• Bốc tách khối lượng.
• Làm hồ sơ nghiệm thu dự án (nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu vật tư).
• Thực hiện một số công việc liên quan khác đến vị trí trên

Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Điện - Điện tử, Điện-Điện Lạnh hoặc Điện công nghiệp
- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên
- Có khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt
- Đi công trình
- Nhiệt tình, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 17, đường 49, Kp.2, Phường Tân phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

