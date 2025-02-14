Tuyển Giám sát thi công nội thất Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả chung

- Chọn loose fur cho dự án/nhà mẫu: Chọn mẫu mã và check kích thước trên bản vẽ/thực tế

- Lên danh sách/mua đồ décor và hỗ trợ décor cho nhà mẫu/soft cho dư án

- Thu thập chứng từ, hóa đơn mua đồ fur, décor gởi admin

- Phối hợp với nhà thầu/tư vấn thiết kế/giám sát công trình và các phòng ban khác

- Tìm phương án thiết kế cho các thay đổi

- Quản lý công việc và tiến độ các hạng mục được giao

II. Các Mục tiêu & Nhiệm vụ chính

- Quản lý công việc hiệu quả: Lập danh mục công việc theo dự án, lên phương án cho các hạng mục công việc, đánh giá ưu nhược điểm, rủi ro của từng phương án và báo cáo với cấp quản lý định kỳ. Các hạng mục công việc như đã nêu ở phần mô tả chung.

- Lên kế hoạch và đáp ứng đúng tiến độ: Lập bảng tiến độ cho các hạng mục công việc và báo cáo với cấp quản lý định kỳ.

- Đáp ứng tốt các tiêu chí về thiết kế nội thất của công ty:

+ Đảm bảo chất lượng đồ nội thất mua/sản xuất đạt thẩm mỹ cao trong không gian trang trí nhà mẫu/căn hộ mẫu.

+ Cập nhập chuyên môn, thị hiếu mới về nội thất.

+ Có kỹ năng nhận xét/ đánh giá tốt về không gian thiết kế nội thất để cải thiện thiết kế và đáp ứng được tiêu chí thiết kế nội thất cty đã đề ra.