Tuyển Giám sát thi công nội thất Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, HCM

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mô tả chung
- Chọn loose fur cho dự án/nhà mẫu: Chọn mẫu mã và check kích thước trên bản vẽ/thực tế
- Lên danh sách/mua đồ décor và hỗ trợ décor cho nhà mẫu/soft cho dư án
- Thu thập chứng từ, hóa đơn mua đồ fur, décor gởi admin
- Phối hợp với nhà thầu/tư vấn thiết kế/giám sát công trình và các phòng ban khác
- Tìm phương án thiết kế cho các thay đổi
- Quản lý công việc và tiến độ các hạng mục được giao
II. Các Mục tiêu & Nhiệm vụ chính
Các Mục tiêu & Nhiệm vụ chính
- Quản lý công việc hiệu quả: Lập danh mục công việc theo dự án, lên phương án cho các hạng mục công việc, đánh giá ưu nhược điểm, rủi ro của từng phương án và báo cáo với cấp quản lý định kỳ. Các hạng mục công việc như đã nêu ở phần mô tả chung.
- Lên kế hoạch và đáp ứng đúng tiến độ: Lập bảng tiến độ cho các hạng mục công việc và báo cáo với cấp quản lý định kỳ.
- Đáp ứng tốt các tiêu chí về thiết kế nội thất của công ty:
+ Đảm bảo chất lượng đồ nội thất mua/sản xuất đạt thẩm mỹ cao trong không gian trang trí nhà mẫu/căn hộ mẫu.
+ Cập nhập chuyên môn, thị hiếu mới về nội thất.
+ Có kỹ năng nhận xét/ đánh giá tốt về không gian thiết kế nội thất để cải thiện thiết kế và đáp ứng được tiêu chí thiết kế nội thất cty đã đề ra.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia

Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Nguyen Dinh Chieu Str., Da Kao Ward , Dist.1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

