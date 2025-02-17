Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Một Thành Viên Màu Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SF7 - 1 Cảnh Viên 1 - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát trước thi công, đề xuất các phương án thi công phù hợp.

- Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, chuẩn bị trang thiết bị và các hồ sơ tài liệu cần thiết.

- Lập và giám sát đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật công trình.

- Giám sát Nhân sự, an ninh trật tự, an toàn lao động trong công trường. Nghiên cứu bản vẽ và đề xuất điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu trước và trong quá trình thi công.

- Bóc tách khối lượng chính xác và kiểm tra xác nhận khối lượng thi công.

- Báo cáo cho Trưởng phòng, Ban Giám đốc về toàn bộ quá trình thi công , tiến độ của dự án theo định kỳ quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo: MS Word, MS Excel, AutoCAD.

- Đọc hiểu bản vẽ ngành xây dựng, nội thất.

- Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đúng chuyên ngành.

- Có thể chịu áp lực cao, làm việc theo nhóm, làm thêm giờ hoặc đi công tác khi yêu cầu.

- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt.

- Bằng cấp, chứng chỉ giám sát.

