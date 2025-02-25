Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 546 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ thi công
Triển khai bản vẽ thi công
Bóc tách khối lượng theo bản vẽ kỹ thuật
Quản lý khối lượng, vật tư, chi phí để thi công hiệu quả
Kiểm tra khối lượng, nghiệm thu, quyết toán cho các tổ đội, thầu phụ
Chi tiết công việc trao đổi thêm khi PV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành xây dựng
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong việc giám sát thi công trong các trung tâm thương mại
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Am hiểu về ngành nội thất, kỹ năng giao tiếp tốt
Chi tiết trao đổi thêm khi PV
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Chế độ lương thưởng lễ/Tết đầy đủ theo quy định công ty
Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
