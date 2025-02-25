Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 546 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ thi công

Triển khai bản vẽ thi công

Bóc tách khối lượng theo bản vẽ kỹ thuật

Quản lý khối lượng, vật tư, chi phí để thi công hiệu quả

Kiểm tra khối lượng, nghiệm thu, quyết toán cho các tổ đội, thầu phụ

Chi tiết công việc trao đổi thêm khi PV

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành xây dựng

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong việc giám sát thi công trong các trung tâm thương mại

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Am hiểu về ngành nội thất, kỹ năng giao tiếp tốt

Chi tiết trao đổi thêm khi PV

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Chế độ lương thưởng lễ/Tết đầy đủ theo quy định công ty

Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG

