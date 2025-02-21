Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 48 đường D9, Khu Biệt Thự Zeit Nhà Bè, Nguyễn Hữu Thọ (Gần Phú Mỹ Hưng), Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và biện pháp thi công.

Điều phối, làm việc với các nhà thầu phụ trong việc cung ứng vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư, tiến độ, điều khoản hợp đồng.

Tổ chức, triển khai kế hoạch thi công, giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Kiểm soát tốt các vấn đề phát sinh và các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.

Lập các hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư.

Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm trên 4 năm ở vị trí Giám sát các công trình Nội thất, trong lĩnh vực thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất (ưu tiên dự án văn phòng).

Giao tiếp/Tương tác tốt với các bộ phận nội bộ công ty, ban quản lý dự án.

Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án.

Tiếng Anh chuyên ngành Thi công phục vụ công việc, đọc bản vẽ.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ.

Đào tạo và Phát triển.

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến.

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

