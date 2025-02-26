Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

7. Mô tả công việc:

• Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển phương án Nội thất cho các dự án

của công ty như: Cao ốc văn phòng, Chung cư căn hộ, Nhà liền kề, Biệt thự,

Shophouse, Khách sạn, Resort, …

• Tham gia cùng Giám đốc Thiết kế trong việc nghiên cứu xu hướng, định hướng

chiến lược thiết kế và tìm kiếm các mẫu vật liệu mới, ý tưởng styling trang trí

• Lập và triển khai hồ sơ thiết kế qua các giai đoạn từ Concept Design (Thiết kế ý

tưởng), Basic Design (Thiết kế cơ sở) đến Detail Design (Thiết kế kỹ thuật thi

công):

+ Thực hiện bố trí mặt bằng công năng (functional layout), xây dựng Ý

tưởng chi tiết cho từng không gian, tập trung vào các yếu tố: màu sắc, v

ật liệu, đồ nội thất

+ Diễn họa phối cảnh 3D các không gian nội thất

+ Cung cấp danh mục vật liệu đặc thù (special material list) để hỗ trợ đội

ngũ dự toán và kiểm soát ngân sách.

+ Triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật nội thất (AutoCAD, Revit) về kích

thước, vật liệu và khả năng thi công

• Phối hợp chặt chẽ với các bộ môn khác: Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện, … để tối ưu