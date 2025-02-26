Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty TNHH Renoma
- Hồ Chí Minh: 14C14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
7. Mô tả công việc:
• Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển phương án Nội thất cho các dự án
của công ty như: Cao ốc văn phòng, Chung cư căn hộ, Nhà liền kề, Biệt thự,
Shophouse, Khách sạn, Resort, …
• Tham gia cùng Giám đốc Thiết kế trong việc nghiên cứu xu hướng, định hướng
chiến lược thiết kế và tìm kiếm các mẫu vật liệu mới, ý tưởng styling trang trí
• Lập và triển khai hồ sơ thiết kế qua các giai đoạn từ Concept Design (Thiết kế ý
tưởng), Basic Design (Thiết kế cơ sở) đến Detail Design (Thiết kế kỹ thuật thi
công):
+ Thực hiện bố trí mặt bằng công năng (functional layout), xây dựng Ý
tưởng chi tiết cho từng không gian, tập trung vào các yếu tố: màu sắc, v
ật liệu, đồ nội thất
+ Diễn họa phối cảnh 3D các không gian nội thất
+ Cung cấp danh mục vật liệu đặc thù (special material list) để hỗ trợ đội
ngũ dự toán và kiểm soát ngân sách.
+ Triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật nội thất (AutoCAD, Revit) về kích
thước, vật liệu và khả năng thi công
• Phối hợp chặt chẽ với các bộ môn khác: Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện, … để tối ưu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Renoma Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Renoma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI