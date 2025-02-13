Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 331 Bến Vân Đồn - Phường 1, Quận 4, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công.

Đảm bảo phụ trách thi công, theo đúng bản vẽ thiết kế.

Kiểm soát khối lượng thi công theo đúng hợp đồng và báo cáo kịp thời về việc hao hụt lãng phí trong quá trình thi công.

Báo cáo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của cấp trên, công việc phát sinh sự cố thi công tại công trình cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học trở lên các chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng

Có 01 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;

Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.