Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH MTV Zen Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH MTV Zen Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH MTV Zen Homes
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH MTV Zen Homes

Giám sát thi công nội thất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty TNHH MTV Zen Homes

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56/1A Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng nắm bắt nhu cầu, khảo sát đo đạc
Giám sát, kiểm tra chất lượng thi công, đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, vật liệu theo bản vẽ thiết kế.
Kiểm tra, nghiệm thu công trình nội thất sau khi hoàn thành.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Báo cáo tiến độ thi công, chất lượng công trình cho quản lý dự án.
Luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về thi công nội thất.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về thi công nội thất, các vật liệu nội thất.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế nội thất.
Kỹ năng quản lý, tổ chức, giám sát công việc.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.
Có laptop cá nhân.
Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH MTV Zen Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Zen Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Zen Homes

Công ty TNHH MTV Zen Homes

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 151B Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-thi-cong-noi-that-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job317284
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Design And Construction Associates
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Live Bold
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm