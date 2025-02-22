Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH MTV Zen Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56/1A Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng nắm bắt nhu cầu, khảo sát đo đạc

Giám sát, kiểm tra chất lượng thi công, đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, vật liệu theo bản vẽ thiết kế.

Kiểm tra, nghiệm thu công trình nội thất sau khi hoàn thành.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Báo cáo tiến độ thi công, chất lượng công trình cho quản lý dự án.

Luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về thi công nội thất.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về thi công nội thất, các vật liệu nội thất.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế nội thất.

Kỹ năng quản lý, tổ chức, giám sát công việc.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

Có laptop cá nhân.

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH MTV Zen Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Zen Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin