Tuyển Xây dựng CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Giám sát thi công Đá ốp lát phong thủy Khang Minh, ứng dụng cho hạng mục ốp thang máy, cầu thang bộ, lát sàn, bếp,...

- Giám sát và quản lý quá trình thi công xây dựng tại công trường

- Kiểm tra và đảm bảo chất lượng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật

- Lập kế hoạch, phân công và điều phối nhân lực, vật tư, thiết bị thi công

- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh

- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường

- Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến công trình

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật thi công công trình

- Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

- Có thể đi công tác xa ( Miền Bắc)

Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức thu nhập từ 15.000.000 VNĐ trở lên, cơ cấu lương thưởng phù hợp với năng lực.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định công ty

Hỗ trợ công tác phí nếu phải đi công tác x

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

