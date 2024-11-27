Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1160 đường láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các khóa học IELTS Academic, hỗ trợ học viên phát triển 4 kỹ năng.

Thiết kế lộ trình học cá nhân hóa dựa trên năng lực đầu vào của học viên.

Theo dõi và báo cáo tiến độ học tập, hỗ trợ cải thiện điểm yếu của học viên.

Tổ chức các bài kiểm tra định kỳ (mock test) và đánh giá kết quả.

Tham gia soạn thảo, cải tiến tài liệu giảng dạy và hỗ trợ các sự kiện học thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IELTS Academic 8.0+ (không kỹ năng nào dưới 7.0).

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS Academic.

Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy Writing, Speaking và bằng cấp chuyên môn.

Kỹ năng giảng dạy, giao tiếp, tạo động lực, và thiết kế bài giảng tốt.

Tận tâm, nhiệt tình, linh hoạt và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng theo kết quả học viên.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.

Được tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn.

Lịch làm việc linh hoạt theo thời gian biểu của trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.