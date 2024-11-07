Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Sales Bất động sản/Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.
Liên hệ khách hàng theo data có sẵn của công ty cấp
Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.
Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo, chỉ cần yêu thích BĐS và mong muốn đột phá thu nhập.
Có laptop, smart phone và phương tiện đi lại.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng bảo hiểm, bất động sản...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CỨNG 8- 10 TRIỆU/tháng .KHÔNG ÁP DOANH SỐ; KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG VẪN NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG CỨNG; KHÔNG ÁP KPI
Phụ cấp thiết bị làm việc và phụ cấp tiền vé xe hàng tháng
Hoa hồng giao dịch: 80-180tr + thưởng hiệu quả công việc.
Được cung cấp nguồn hàng độc quyền, đa dạng, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group...
Hỗ trợ chạy truyền thông từ 50 tới 100%, free tờ rơi, phướn, ... và các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.
Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.
Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết, ... và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

