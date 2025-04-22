Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH CÔNG DÂN SỐ BẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy các khóa học từ cơ bản đến nâng cao có trong chương trình học của Công ty (tùy theo kiến thức và năng lực) cho học viên là người cao tuổi. (VD: Sử dụng Zalo, Facebook, Đặt hàng Online, Phòng chống lừa đảo….)

Tổ chức các hoạt động học tập trong lớp.

Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình giảng dạy.

Bổ trợ kiến thức và hỗ trợ học viên khi có yêu cầu

Tham gia đề xuất và cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, v.vv..

Tham gia các cuộc họp, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, chương trình đào tạo, v.vv..

Thực thiện các công việc khác theo phân công của Quản lý

Tham gia thiết kế, tổ chức và triển khai các chương trình hợp tác với hội người cao tuổi, hội hưu trí để cộng tác và đem đến các lớp học miễn phí cho người cao tuổi về kỹ năng số, tập trung vào kỹ năng số cơ bản.

Phối hợp với đội ngũ chuyên viên đào tạo, chuyên viên kinh doanh để cải tiến nội dung bài giảng, mở rộng phạm vi hoạt động và kết nối các đối tác.

Hỗ trợ vận hành và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên (ưu tiên giáo viên các cấp, cán bộ nhà nước/giảng về hưu).

Có kỹ năng sư phạm, bao gồm việc soạn giáo án, khả năng truyền đạt kiến thức dễ hiểu, tổ chức hoạt động giảng dạy, quản lý lớp học, đánh giá học viên...

Biết sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị công nghệ.

Kỹ năng giao tiếp và kết nối cộng đồng tốt, đặc biệt với người cao tuổi.

Kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển cộng đồng, giáo dục hoặc kinh tế xã hội là một lợi thế.

Kiên nhẫn, nhiệt tình và linh hoạt trong quá trình hỗ trợ người học.

Có khả năng sử dụng các công cụ kỹ thuật số cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG DÂN SỐ BẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tính theo giờ dạy

Được đào tạo bài bản về phương pháp giảng dạy, kỹ năng hỗ trợ người cao tuổi và phát triển cộng đồng.

Môi trường làm việc ý nghĩa, sáng tạo.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy & công nghệ miễn phí

Tham gia mạng lưới chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và phát triển cộng đồng.

Nhận chứng nhận giảng dạy dành cho người lớn tuổi

Niềm vui giản đơn khi mang lại giá trị thực sự, giúp người cao tuổi tự tin hơn trong thế giới số!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG DÂN SỐ BẠC

