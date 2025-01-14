Tuyển Giáo viên Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 850 USD

Mức lương 550 - 850 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 18 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 550 - 850 USD

- Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh Tiểu học; tham gia xây dựng các chương trình đào tạo theo sự phân công.

- Hỗ trợ soạn giáo án, xây dựng chương trình học.

- Theo dõi và nhận xét học sinh hàng ngày, hàng tuần.

- Quản lý Giảng dạy chương trình Tiếng Anh Phonics.

Với Mức Lương 550 - 850 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng anh tại các trường Đại học;

- Am hiểu các chương trình đào tạo của bộ GD&ĐT Việt Nam và chương trình đào tạo Tiếng Anh quốc tế;

- Phát âm chuẩn, giao tiếp tốt;

- Nỗ lực đổi mới và cải tiến, kiên trì, linh hoạt; có kĩ năng quản lí học sinh;

- Phẩm chất đạo đức tốt, làm việc với tinh thần trách nhiệm, hợp tác và kỷ luật, có khả năng thích ứng cao;

- Có kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết tình huống sư phạm và làm việc nhóm tốt;

- Thành thạo word, phần mềm ứng dụng và các thiết bị tương tác hỗ trợ giảng dạy hoặc công việc;

- Yêu cầu bắt buộc: Hiểu biết tốt về Phonics (Sẽ được test trong quá trình phỏng vấn).

Tại Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin