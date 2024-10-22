Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Giảng dạy IELTS, SAT theo giáo trình của Công ty

- Đảm bảo yêu cầu đầu ra của học sinh

- Báo cáo kết quả học tập của học sinh theo buổi học

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ IELTS từ 7.0

- Học nghành ngôn ngữ anh

- Có am hiểu về môn Toán (với vị trí Giáo viên SAT)

- Năng động, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 30 - 40 triệu

- Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc

- Thưởng hiệu quả công việc

- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin