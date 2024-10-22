Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
- Giảng dạy IELTS, SAT theo giáo trình của Công ty
- Đảm bảo yêu cầu đầu ra của học sinh
- Báo cáo kết quả học tập của học sinh theo buổi học
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ IELTS từ 7.0
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 30 - 40 triệu
- Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc
- Thưởng hiệu quả công việc
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
