Tuyển Giáo viên VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 0708, tầng 7, Tòa nhà Luxury Park Views, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Lên chương trình đào tạo/ giáo trình dạy tiếng Đức các trình độ từ A1-B2
Trực tiếp giảng dạy
Hỗ trợ giáo viên người Đức
Hỗ trợ trong các công việc có dùng tiếng Đức
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp đại học ngành tiếng Đức,
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm đi dạy hoặc gia sư tiếng Đức từ 1 năm;
Có khả năng dạy các lớp tùy năng lực từ trình độ: A1-A2, A1 – B1, A1-B2;
Có khả năng dạy các lớp ôn thi Telc và ÖSD;
Ưu tiên các ứng viên đã từng sinh sống và học tập tại Đức.
Tại VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Giáo viên fulltime: Thu nhập từ 10-30 triệu/tháng
Quyền lợi khác:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, theo phong cách Châu Âu;
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định đối với full time;
Được nghỉ theo các ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước;
Tham gia các hoạt động team building và hưởng chế độ du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước;
Có cơ hội được tham gia các khóa huấn luyện Giáo viên bài bản theo tiêu chuẩn Khung trình độ chung châu Âu (CEFR)
Ứng viên tiêu chuẩn có cơ hội được tham gia đào tạo trở thành Giám khảo, Giám thị các kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế.
Đặc biệt cơ hội tham quan và làm việc tại Châu Âu;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
