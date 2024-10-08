Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm nhận giảng dạy các môn:

Bài tập cơ sở kiến trúc Nguyên lý thiết kế kiến trúc Quy hoạch kiến trúc Cấu tạo kiến trúc Vật liệu xây dựng Thẩm mỹ kiến trúc Sáng tác kiến trúc Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ chuyên môn chuyên nghiệp, chuyên sâu. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc. Có kinh nghiệm đi làm công trình thực tế 5 năm trở lên. Có đam mê và yêu thích giảng dạy và truyền đạt tri thức Tư cách đạo đức tốt, sống hòa đồng, yêu nghề, trung thực, ham học hỏi Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện. Được tập huấn, đào tạo liên tục về Kiến thức và các kỹ năng theo yêu cầu công việc. Được nâng cao trình độ chuyên môn, và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ sư phạm. Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome

