Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome
- Hà Nội: Số 9 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm nhận giảng dạy các môn:
Bài tập cơ sở kiến trúc Nguyên lý thiết kế kiến trúc Quy hoạch kiến trúc Cấu tạo kiến trúc Vật liệu xây dựng Thẩm mỹ kiến trúc Sáng tác kiến trúc Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
Bài tập cơ sở kiến trúc
Nguyên lý thiết kế kiến trúc
Quy hoạch kiến trúc
Cấu tạo kiến trúc
Vật liệu xây dựng
Thẩm mỹ kiến trúc
Sáng tác kiến trúc
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trình độ chuyên môn chuyên nghiệp, chuyên sâu.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.
Có kinh nghiệm đi làm công trình thực tế 5 năm trở lên.
Có đam mê và yêu thích giảng dạy và truyền đạt tri thức
Tư cách đạo đức tốt, sống hòa đồng, yêu nghề, trung thực, ham học hỏi
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.
Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện.
Được tập huấn, đào tạo liên tục về Kiến thức và các kỹ năng theo yêu cầu công việc.
Được nâng cao trình độ chuyên môn, và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.
Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI