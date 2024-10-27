Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Liên cấp song ngữ Greenfield, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Trợ giảng theo thời khoá biểu của chương trình và thực hiện các hoạt động quản lý môn khoa học tiếng Anh theo chương trình quốc tế của các lớp trung học cơ sở.

- Phụ trách Labworks

- Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục

- Làm việc giờ hành chính, 8h00am to 5h00pm.

- Nội dụng cụ thể khác sẽ được trao đổi và giải đáp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cử nhân Đại học ngành Toán hoặc Sinh hoặc Hoá hoặc Lý (Nhận hồ sơ sinh viên thứ 4).

•Tiếng Anh giao tiếp tốt (IELTS từ 5.5-6.0 hoặc tương đương).

• Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh, theo năng lực thực tế, từ 8 - 10 - 12 - 15 triệu đồng/tháng (net) + thưởng học kì

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật và của Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng thứ 13, lương hè, bảo hiểm sức khỏe tư nhân (quyền lợi lên đến 250tr/năm), chế độ thưởng các Lễ/Tết, khám sức khỏe định kì, nghỉ mát, ăn trưa, xe bus...

• Làm việc môi trường chuyên nghiệp, hiện đại

• Ăn trưa, đồng phục

• Được đào tạo các kỹ năng làm việc và đào tạo các chứng chỉ giảng dạy quốc tế

• Cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

