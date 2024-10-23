Tuyển Giáo viên Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giảng dạy các chuyên đề , chương trình STEM theo giáo trình yêu cầu Trực tiếp thực hiện công tác giảng dạy chương trình Stem tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chuẩn bị giáo án, danh sách học cụ và các vật dụng cần thiết. Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học sinh tại các sự kiện, chuyên đề, hoạt động ngoại khóa kết hợp giáo dục Steam/Stem Báo cáo tình hình công việc với quản lý trực tiếp. Họp chuyên môn, tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ, demo giáo án.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp các ngành: Lý, Hóa, Sinh Học, Công Nghệ, Tin Học, Giáo dục học, Tâm lý học và các ngành trong lĩnh vực giáo dục. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Có khả năng đi công tác xa dài ngày. Có kinh nghiệm giảng dạy, và xây dựng mô hình sản phẩm STEM là một lợi thế. Kỹ năng quản lý lớp học và kỹ năng làm việc nhóm tốt. Có khả năng sáng tạo trong việc thiết kế và triển khai các hoạt động giảng dạy STEM Có khả năng dẫn chương trình, làm MC Có đam mê và nguyện vọng làm việc lâu dài trong lĩnh vực giáo dục tiên tiến hiện đại. Thái độ làm việc nghiêm túc, chân thật, vui vẻ. Giáo viên nam, nữ ngoại hình ưa nhìn, tươi tắn

Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lượng khởi điểm từ 7.000.000 - 10.000.000 ( thỏa thuận tùy năng lực) + phụ cấp dạy vượt giờ, tổng thu nhập từ 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Được đào tạo tập huấn về phương pháp giảng dạy STEM Được cung cấp giáo án, bài giảng trình chiếu và được hướng dẫn cách dạy từng chủ đề STEM Được tham gia các hoạt động chuyên môn của công ty và các dự án đào tạo do công ty thực hiện. Được hưởng các chế độ đãi ngộ cho người lao động (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Hưởng phụ cấp đi lại, ăn ở theo chinh sách chung khi dạy trường ngoài Thành phố hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

