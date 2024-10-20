Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Hanoi Centerpoint 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Dạy khách theo lịch tập đã được sắp xếp Đánh giá thể chất,vóc dáng và đưa ra kết luận tình trạng của khách hàng Xây dựng lộ trình tập luyện dành cho khách hàng. Theo dõi tiến độ về mức độ thay đổi sức khỏe thể chất của khách hàng. Giải thích cách sử dụng thiết bị tập thể dục an toàn và đúng cách Tìm kiếm khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng, chưa có kinh nghiệm được đào tạo Chăm chỉ, giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của phòng tập Được phát triển các kỹ năng: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.