Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
- Hà Nội: Toà Hanoi Centerpoint 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Dạy khách theo lịch tập đã được sắp xếp
Đánh giá thể chất,vóc dáng và đưa ra kết luận tình trạng của khách hàng
Xây dựng lộ trình tập luyện dành cho khách hàng.
Theo dõi tiến độ về mức độ thay đổi sức khỏe thể chất của khách hàng.
Giải thích cách sử dụng thiết bị tập thể dục an toàn và đúng cách
Tìm kiếm khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Chăm chỉ, giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của phòng tập
Được phát triển các kỹ năng: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp
Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng
môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
