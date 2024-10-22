Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ GNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ GNG
- Hà Nội: Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Giảng dạy, luyện thi tiếng Đức cho học viên ở trình độ từ A1 đến B1 (online/offline)
Chuẩn bị bài giảng và tài liệu giảng dạy theo khung giáo trình của trung tâm. Khuyến khích đóng góp ý tưởng cho các tài liệu giảng dạy, nghiên cứu các giáo trình mới.
Xây dựng các bài kiểm tra để đánh giá trình độ của học viên
Giám sát và đánh giá tiến độ học tập của học viên.
Tham gia các cuộc họp và cuộc trao đổi với Phòng Đào tạo và đội ngũ giáo viên định kỳ để cải thiện chất lượng giảng dạy.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện liên quan đến giáo dục.
Giảng dạy, luyện thi tiếng Đức cho học viên ở trình độ từ A1 đến B1 (online/offline)
Chuẩn bị bài giảng và tài liệu giảng dạy theo khung giáo trình của trung tâm. Khuyến khích đóng góp ý tưởng cho các tài liệu giảng dạy, nghiên cứu các giáo trình mới.
Xây dựng các bài kiểm tra để đánh giá trình độ của học viên
Giám sát và đánh giá tiến độ học tập của học viên.
Tham gia các cuộc họp và cuộc trao đổi với Phòng Đào tạo và đội ngũ giáo viên định kỳ để cải thiện chất lượng giảng dạy.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện liên quan đến giáo dục.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Đức hoặc đã từng học tập/làm việc tại Đức hoặc sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Đức và có trình độ phù hợp
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy
Có bằng B2, C1 Goethe trở lên.
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sư phạm
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ GNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn xứng đáng với năng lực và cấp độ dạy (parttime từ 15 đến 20 triệu VND/ tháng, fulltime từ 30 đến 40 triệu VND/ tháng)
Làm việc fulltime hoặc parttime
Làm việc trong môi trường trẻ trung, cởi mở, chú trọng tới chất lượng và sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ GNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI