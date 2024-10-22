Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ GNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Giảng dạy, luyện thi tiếng Đức cho học viên ở trình độ từ A1 đến B1 (online/offline) Chuẩn bị bài giảng và tài liệu giảng dạy theo khung giáo trình của trung tâm. Khuyến khích đóng góp ý tưởng cho các tài liệu giảng dạy, nghiên cứu các giáo trình mới. Xây dựng các bài kiểm tra để đánh giá trình độ của học viên Giám sát và đánh giá tiến độ học tập của học viên. Tham gia các cuộc họp và cuộc trao đổi với Phòng Đào tạo và đội ngũ giáo viên định kỳ để cải thiện chất lượng giảng dạy. Tham gia các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện liên quan đến giáo dục.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Đức hoặc đã từng học tập/làm việc tại Đức hoặc sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Đức và có trình độ phù hợp Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy Có bằng B2, C1 Goethe trở lên. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sư phạm Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ GNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn xứng đáng với năng lực và cấp độ dạy (parttime từ 15 đến 20 triệu VND/ tháng, fulltime từ 30 đến 40 triệu VND/ tháng) Làm việc fulltime hoặc parttime Làm việc trong môi trường trẻ trung, cởi mở, chú trọng tới chất lượng và sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ GNG

